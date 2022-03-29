Malatya’da okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı. Halk oyunlarında birincilik için ritim tuttular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Merkez Spor Salonunda yapılan Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması tamamlandı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ve kulüplere kupa ve madalyaları verildi. Minikler kategorisinde Bostanbaşı Spor Kulübü, yıldızlar da Yazıhan Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, gençler de Yazıhan Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ve büyüklerde Menekşe Gençlik Hizmetleri Kulübü birinci oldu

Birincilik elde eden halk oyunları ekipleri, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecekler.

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