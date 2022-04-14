Fendoğlu kayısıdaki don hadisesini Meclis gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu kayısıda yaşanan don hadisesini TBMM Genel kurulunda gündeme getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da dün gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sebebiyle Battalgazi, Kale , Hekimhan, Yazıhan, Darende, Baskil ve Akçadağ’da kayısı ağaçlarının meyve gözelerinde ciddi zararların tespit edildiğini belirterek, kayısı üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.



Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de genel kurulda söz alan Fendoğlu, “Malatya ve bölgemizde zirai don nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçlarımız zarar gördü. 1214 nisan da yaşanan don ve aşırı rüzgarın etkisiyle Battalgazi, İzollu, Hekimhan, Yazıhan, Darende, Kuluncak, Yeşilyurt, Doğanşehir, Baskil ve Akçadağ' da kayısı ağaçlarının meyve gözelerinde ciddi zararların olduğu tespit edildi. Malatya ve bölgemizde kaysı üreticilerinin geçim kaynağı olan kayısısının zarar görmesi bölgemizdeki köylümüzü ciddi zarara uğrattı. Kayısı dışında geliri olmayan üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu yaşanan don felaketinin Tarım Bakanlığımız ve il müdürlüğümüzün, üretici ve köylümüzün mağduriyetlerinin giderilmesi için saha çalışması yapması ve bu felaketinden doğan zararların telafisi için devletimizden destek beklemektedir.” İfadelerini kullandı.

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