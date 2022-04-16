Başkan Çiçek, “Kayısıdaki don rekolteyi etkileyecek”

Malatya’da etkili olan zirai don olayını değerlendiren Malatya Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çiçek, kayısıda don olayının rekolteyi etkiyeceğini belirterek, “Hasar tespit çalışmaları birkaç içerisinde sıcaklığın 10 derecenin üzerinde seyretmesi ile daha somut bir veri elde edilecek” dedi.

Malatya Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çiçek, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle kayısıdaki zirai donun beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, “Malatya’da 1600 rakıma kadar olan bölgeler çiçek evresinde. Don küçük meyve aşamasında olanlara daha büyük zarar verirken çiçek döneminde olanlar kısmen zarar gördü. Henüz tomurcuk aşamasında yerlerde ise sahadan aldığımız bilgilerle çok ciddi anlamda bir hasar söz konusu değil. Özellikle Doğanyol, Pütürge bölgesi bu anlamda en az hasar ihbarı aldığımız bölgeler. O bölgedeki çiftçilerimizle görüştüğümüzde çok ciddi anlamda bir hasarın olmadığına dair bilgiler gelmekte. Hasar yoğun olarak Battalgazi, Kale ve baraj sahilleri Yazıhan bölgesi ve Akçadağ ovasına kadar uzanıyor. Özellikle 1400 rakımın üzerinde olan bölgeler Hekimhan, Doğanşehir, Darende ve Akçadağ’ın yüksek kesimleri çiçek evresinde olduğu için bu bölgelerde kısmen hasar olduğu şeklinde bilgiler geldi. Daha yüksek kesim özellikle 1700 rakımın üzerinde olan bölgeler ise henüz pembe tomurcuk olduğu için ve dayanma süresi en yüksek evrede şuan için o bölgelerde herhangi bir sıkıntı olmadığına dair bilgiler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarına da değinen Çiçek, “Kesin hasar tespit çalışmaları biraz sürer gibi düşünüyorum. Kayısı yetiştiriciliği çok geniş bir yelpaze olduğu için 12 günde kesin hasar tespiti yapmamız teknik olarak çok mümkün gözükmüyor. Bu tür hasar tespit çalışmaları birkaç gün sıcaklık derecelerinin 10 derece ve üzerinde seyretmesi sonucunda daha somut bir şekilde ortaya çıkabilir. O yüzden kayısı bahçelerinin yoğun bulunduğu bölgelerde hasarın yoğun olduğuna dair bizim de kısmi tespitlerimiz var. Süreç içerisinde bu konuyu takip etmeye çalışacağız ” şeklinde konuştu.

“Rekolteyi Etkileyecek”

Kayısıdaki donun rekolteyi etkileyeceğini dile getiren Çiçek, “Rekolteyi mutlaka etkileyecek. Ancak şunu biz her zaman söylüyoruz normal ağaç varlığımız ve yıllık bazdaki rekolteye baktığımızda her yıl farklı bölgelerde, farklı derecelerde benzer durumları yaşıyoruz. Bu yıl biraz şiddetli ve daha geniş alanda yaşadık. Bizim şu anki gözlemimiz rekolteyi sıfırlayacak gibi gözükmüyor. Bir kısım mutlaka etkileyecektir. Biz rekolte derken Malatya genelini değerlendiriyoruz oysa lokal bölgelerde sadece geçimi kayısı üzerinden olan çiftçilerimiz var. Eğer kayısı bahçeleri, bu anlamda zarar görmüşse bu arkadaşlarımızda ciddi mağduriyet oluşuyor. Bilindiği üzere 2006 yılından itibaren tarım sigortaları uygulanıyor. Özellikle tarım sigortası yaptırmış çiftçilerimizin, üreticilerimizin zaman geçirmeden sigorta acenteleri ya da TARSİM’e müracaat ederek hasar tespitlerini yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

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