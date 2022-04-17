Malatya'da kayısıyı don vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da kayısıyı don vurdu

İHA

Malatya'da kayısıyı don vurdu

Malatya'da yaşanan zirai don, kayısıyı vurdu.
Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya’da son günlerde yaşanan don, üreticileri zor durumda baktı. Akçadağ ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesinde çiftçilerden Mustafa Turcan, “Kayısı bahçemizi don vurdu. Bu da demek ki, ürün olmayacak ve planladığımız gelirimiz olmayacağından oğlumun evlenmesini de erteledik” dedi.
Çiftçi Nedim Yalçın ise, “Kayısı tomurcuklarını hava sıcaklığı gece sıfırın altı olması nedeniyle don vurdu. Yemek için bile bir tane kayısı yok diyebilirim” şeklinde konuştu.
Aşağı Esenli Mahallesi’nden kayısı üreticisi Ömer Aslan, “Varımız yoğumuz kayısı idi. Kayısıdan dolayı bu yıl umut bağlamıştık. Kayısı don vurmasından sonra kara kara düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Çiftçi Emrah Ede de, “Malatya’mızda gece yarası ısı sıfırın altına inince kayısılarımızı don vurdu. Üreticilere geçmiş olsun temennisinde buluyorum” dedi.
Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Hasan Yıldırım, ilçedeki kayısı tomurcuklarının dondan etkilendiğini bildirdi. Yıldırım, “Kuluncak ilçemizde 13 Nisan’ı 14 Nisan’a bağlayan gece hava sıcaklığının yer yer eksi 67 derecelere düşmesi sonucu çiçekte olan kayısı tomurcukları zarar gördü. Kayısı tam çiçekte ve henüz çiçek açmamış pembe ve beyaz tomurcuklarda yer yer yüzde 90 ve yüzde 100 oranlarına kayısı ağaçlarımızda don zararı gerçekleşmiştir. 1400 rakım altında tam çiçekte ve beyaz tomurcuk evresinde olan kayısı ağaçlarında yüzde 100’lere varan hasar varken, 1400 rakım üzerindeki kayısı bahçelerimizde yüzde 10'lara varan hasar mevcuttur. Bu don hasarından şu sonucu çıkarıyoruz ki, stratejik bir öneme sahip ilimiz ve milli ekonomimize ciddi katkısı plan bu nadide ürünümüz 1400 rakımın üzerinde olan yerlerde hasat edilebilecektir; tabii ki bundan sonra başka ciddi bir afetle karşılaşmaz isek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı
YEREL HABERLER Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Alzaymır hastası yaşlı kadın polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Alzaymır hastası yaşlı kadın polis tarafından bulundu
İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği
Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu
YEREL HABERLER Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti
YEREL HABERLER Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti
Çınar, Konak sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Konak’ın fiziksel, sosyal ve kültürel dönüşümü devam ediyor”
YEREL HABERLER Çınar, Konak sakinleriyle bir araya geldi Çınar: ...
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
Alzaymır hastası yaşlı kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Alzaymır hastası yaşlı kadından haber alınamıyor
Başkan Çiçek, “Kayısıdaki don rekolteyi etkileyecek”
YEREL HABERLER Başkan Çiçek, “Kayısıdaki don rekolteyi etkileyecek”
Güder, başarılı sporcularla buluştu
YEREL HABERLER Güder, başarılı sporcularla buluştu
Fendoğlu’ndan Mevlid’e davet
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Mevlid’e davet
Malatya’da kimliği belirsiz kişiler kayısı ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Malatya’da kimliği belirsiz kişiler kayısı ağaçlarına ...
Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar yemeği Başkan Özcan: “ Donun vurduğu kayısıda hasar büyük”
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar ...
Malatya’ya ulusal ve uluslar arası şampiyona yapılacak
YEREL HABERLER Malatya’ya ulusal ve uluslar arası şampiyona ...
Yenilebilir altınla kaplanan kayısı, kilosu 10 bin liraya satılıyor
YEREL HABERLER Yenilebilir altınla kaplanan kayısı, kilosu 10 bin ...
Malatya’da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Malatya’da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ...
Başkan Güder’e iş adamlarından istişare ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’e iş adamlarından istişare ziyareti
Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi
Malatya'da 223 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 223 tarihi eser ele geçirildi
2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi yapıldı Gürkan, “ 100.yıl parkını büyükşehir belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz ”
YEREL HABERLER 2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi ...
Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi
YEREL HABERLER Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi
Pandemiye rağmen otel müşterisi arttı
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen otel müşterisi arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.