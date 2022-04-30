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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan ebelik mesleğinin önemine vurgu

İHA

Rektör Kızılay’dan ebelik mesleğinin önemine vurgu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 'Ebelik Haftası' etkinliğindeki konuşmasında ebelik mesleğinin önemi üzerinde durup, “Gecesi gündüzü, bayramı tatili olmayan bir mesleğin mensuplarısınız” dedi.
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve İnönü Üniversitesi Genç Yaşam Topluluğu tarafından Ebelik Haftası etkinliği düzenlendi. Modern Enerji Uzmanı ve Eğitmeni Nimet Özkan “Stres Yönetimi ve Duygusal Özgürleştirme Tekniği (EFT)” konusunda seminer verdi.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürü Hilal Yıldırım, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Adil Başkıran, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ebru İnci Coşkun, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Leman Acun Delen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sağlam, TÖTM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü Selma Aydın Felek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ebeliğin yeri doldurulamayacak çok önemli bir alan olduğunu belirttiği konuşmasında, ebelerin her an göreve hazır olması gerektiğini belirtti. Kızılay, “Gecesi gündüzü, bayramı tatili olmayan bir mesleğin mensuplarısınız. Çünkü doğum ne mesaiyi, ne tatil günlerini bekleyebiliyor. Her zaman her an vakti gelince doğum gerçekleşiyor. Sağlıklı bebeklerin sağlıklı annelerin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için ebelik mesleği ve sağlığın diğer bölümleri ile iş birliği içinde ömür boyu gelecek yüzyıllarda da devam etmesi gerekiyor. Biz de üniversite olarak çok güçlü bir ebelik eğitimi veren bir üniversiteyiz. Fakültemizin bu bölümü Türkiye’de doktora veren az sayıda bölümden birisi. Çok sayıda doktora hocası yetiştirmiş bir bölüm. Bizim buradaki kendi hocalarımızın da hepsi doktorasını ebelik alanında almış hocalar. Ben özellikle ebelik bölümüne bir eğitim görevlisi ataması yaparken mutlaka kendi alanında yani ebelik alanında doktora yapmış bir hocamızın olmasına özen gösteriyorum. Çünkü uzmanlığı derinleştirmemiz gerekiyor. Tüm hocaların, öğrencilerin ebelik haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya ise “Asırlık bir mesleğe sahibiz. İlk ebelik okullarının kurulmasından ilk ebelerin atanmasına, artan sayıda ebelik programlarının açılmasına kadarki süreçten yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına kadar geçen sürede yaşanan birçok gelişme aslında asırlık mesleğimizin en önemli başarılarıdır. Önümüzdeki yüzyılın ebeler, kadınlar, yeni doğanlar ve toplum sağlığı açısından yararlı olmasını sağlamak için bu başarıları ileriye ve hedeflerimizi de gayret ile ilerletmekteyiz. Tüm ebelerin Ulusal Ebeler Haftası’nı kutluyorum” dedi.

“Bilim ile sanatın birleştiği özel bir meslek”
Ebelik mesleğinin bilim ile sanatın birleştiği özel mesleklerden biri olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Yıldız, “Ebelik mesleği toplum sağlığının tam merkezinde yer almaktadır. Bu özel alanda verilen hizmetin başarısı, ülkenin sağlık sorunlarının çözülmesinde önemli rol oynayacaktır. Ebelik, bilim ile sanatın birleştiği özel mesleklerden biridir. Bundan dolayı sizlerin etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kendi eğitimine gerektiği dikkat ve özeni gösteren hocalarınızın açtığı yolda yürüyen, yeterliliğini sağlamış, sürekli eğitimi ilke haline getirmiş bir birey olarak fakültemizden mezun olmanız gerekmektedir. Bu çerçevede bu mesleğe katkı sağlayan öğretim elemanlarımızın ebelerimizin ve ebelik bölümü öğrencilerimizin 2128 Nisan Ulusal Ebeler Haftası’nı kutlar ve Ebelik Bölümü’nde eğitimlerini sürdüren nitelikli ebeler olmasını yürekten temenni ederim” dedi.

“Stres Yönetimi ve Duygusal Özgürleştirme Tekniği” semineri
Modern Enerji Uzmanı ve Eğitmeni Nimet Özkan “Stres Yönetimi ve Duygusal Özgürleştirme Tekniği (EFT)” konusunda seminer verdi. Özkan, stres yönetimi ve duygusal özgürleştirme tekniğini uygulamalı olarak konuklara gösterdi. Stresin hayatta var olduğunu hatırlatan ve stresi yönetmeyi bilmenin önemli olduğunu dile getiren Özkan, “Sınav stresinden tutun birçok konuda stresi hayatımızda yaşıyoruz. Önemli olan, stresi yönetmeyi bilmek gerekiyor. Stres, psikolojide baskı ve gerilim anlamına geliyor. Kişinin bazen zor bir durum altında kaldığında yaşadığı duygu durumu aslında biz enerji eğitmenleri olarak enerjinin çokluğu ve azalması olarak tanımlıyoruz” şeklinde konuştu.
Hediye çekilişiyle devam eden program, Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi, fotoğraf ve resim sergisinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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