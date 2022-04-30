Malatya’ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından Malatya’nın doğu ve güney ilçelerinde yerel ve aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Malatya’nın doğu ve güney ilçeleri Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Doğanşehir’de 30 Nisan saat 17.00’dan 1 Mayıs Pazar günü saat 18.00’a kadar şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, sel, ani su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar tahmini yapılırken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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