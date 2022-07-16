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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, veterinerler ile istişare toplantısı gerçekleştirdi

İHA

Başkan Güder, veterinerler ile istişare toplantısı gerçekleştirdi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, veteriner hekimleri ağırlayarak sektörünün mevcut durumu, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları konularında istişarelerde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Orhan Özbey, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi Hastane Cafe’de gerçekleştirilen ve Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın da katıldığı istişarede toplantısında, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulundu. Hekimlerin yaşadıkları sorunları ve çözüm yollarını da katılımcılarla paylaşan Başkan Güder, her daim veteriner hekimlerin emrine amade olduklarını belirtti.

“40 bin veteriner hekimimizi temsil ediyoruz”
Veteriner hekimlerin sorunlarının çözümü noktasında büyük gayret ve çaba ortaya koyduklarını aktaran Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Öncelikle bu toplantıyı organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Veteriner hekimlik zor bir meslektir. Özellikle idari yönleriyle kendilerini ispat etmiş meslek mensuplarıdır. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder de bir veteriner hekimdir. O yüzden bizlerin sorunları en iyi bilen kişi kendisidir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak görüştüğümüz tüm makamlarda hekimlerimizin sorunlarını dile getirdik. Sonuç olarak 40 bin veteriner hekimimizi temsil ediyoruz. Sektörün kendine ait bazı sorunları olduğunu bakanımıza da aktardık. Hekimlerimizin sorunlarını çözersek eğer ülkemizin verimliliğine ve kalkınmasında önemli rol oynar. 1984 yılında kapatılan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nden bu yana bazı noktada yol alamıyoruz. Mesela hayvancılık konusunda damızlığı ithal ediyoruz, eti ithal ediyoruz, kasaplığı ithal ediyoruz. Bu sorun bugünün sorunu değil, yıllardan bu yana gelen sorun. Özellikle sağlık çalışanlarının yararlandığı haklardan, mesela veteriner hekimlerimiz yararlanamıyor. Bakanımıza bu konuyu da ilettik ve kendisi de veteriner hekimlerin sağlık çalışanlarının yararlandığı bu haklardan yararlanması gerektiğini söyledi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bunun ete kemiğe bürünmesi için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Mesleğin geleceği açısından Veteriner Hekimliği Fakültelerinin sayısının arttırılması konusunu da Yükseköğretim Kurulu ile görüştük. İçerisinde veteriner hekimlik geçen her sorununun muhatabı bizleriz. Bizim tek şanssızlığımız elimizde olmayan sebeplerden dolayı yapmayı planladığımız toplantıları yapamamamız oldu. Bizim sık sık bir araya gelmemiz lazım, toplantılar yapmamız lazım. Ev sahipliği için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Veteriner hekimlerimizin emrine her daim amadeyiz”
Battalgazi Belediyesi olarak veteriner hekimlerimiz ile sürekli istişare içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Güder, “Bugün Battalgazi’mizde veteriner hekimlerimiz ile birlikte istişare toplantısında bir aradayız. Bu toplantılarımızın sayısını arttıracağız. Her mesleğin sorunları ve sıkıntıları var ama veteriner mesleğinin eskiden beri çözülmeyi bekleyen sorun ve problemleri var. Bizler de her platformda bu sorunları dile getiriyor, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Sorunların çözümü noktasında istişare de bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere gerekli tüm merciler ile görüştüğümüzde de bu sorunları ve düşüncelerimizi aktarıyoruz. Bu zorlu görevi icra ederken hekimlerimizin gerekli yetenek ve donanımda olduklarını her fırsatta söylüyoruz. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa bizler yapmaya hazırız, arkadaşlarımızın emrine amadeyiz” şeklinde konuştu.

“Veteriner hekimlerimiz için büyük bir şans”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in veteriner hekimler için bir şans olduğunu aktaran Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in veteriner hekim olması yani sizler ile meslektaş olması büyük bir şanstır. Sizin problemlerinize ve sorunlarınıza vakıf bir insan. Sorunlarını en iyi bilen başkanımızdır. Bugün toplantıya ev sahipliği yapan Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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