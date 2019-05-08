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Malatya’da Ramazan’ın olmazsa olmazı ‘yassı kadayıf’

İHA

Bohça şeklindeki yapısı ve damak çatlatan lezzetiyle adeta bir Malatya harikası olan yassı kadayıf Ramazan'ın en sevilen tatlıları arasında yerini aldı

yassı kadayıf

Malatya’nın yöresel tatlarından yassı kadayıf, bu yıl da Ramazan'ın en çok tercih edilen tatlısı oldu.

İHA'nın haberine göre bohça şeklindeki yapısı ve damak çatlatan lezzetiyle adeta bir Malatya harikası olan yassı kadayıf kentte Ramazan’da neredeyse en çok tüketilen tatlı durumunda. İsteğe göre fıstıklı, kaymaklı ve cevizli yapılan yassı kadayıf hafif olması nedeniyle iftar sonrası kolaylıkla tüketilebiliyor.

Malatya’nın en merkezi yeri olan Akpınar’da çeyrek asırdan fazladır tatlıcılık yapan Boğa ailesi, bu yöresel tatlıyı herkese tattırmakta kararlı. İftar öncesi vatandaşların genelde yassı kadayıf aldığını belirten tatlı ustası Osman Boğa, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

SÜTLÜ ŞERBET KAYMAKLA BİRLEŞİNCE DAHA DA LEZZETLİ OLUYOR

Tatlının Malatya’ya özgü bir tatlı olduğunu kaydeden Boğa, “İnsanlar Ramazan ayında genellikle yatsı kadayıfı tercih ediyorlar. Malatyalıların gelip bu tadı tatmaları gerekiyor. Şu anda fıstıklısını üretiyoruz, cevizlisini üretiyoruz ve kaymaklısını üretiyoruz. Yatsı kadayıfı tercih etmeleri gerekiyor çünkü çok lezzetli bir tatlı. Biz bu tatlıya sütlü şerbet ürettik. Kaymakla birleşen lezzeti insanlar benimsedi” şeklinde konuştu.

Hamza Boğa ise yassı kadayıfın hafif ve lezzetli olduğu için tercih edildiğini aktararak, “Genellikle yatsı kadayıf daha çok tüketiliyor. Malatya’da en çok tüketilen tatlı diyebiliriz. Hafif ve lezzetli olduğu için tercih ediliyor” diye konuştu.

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