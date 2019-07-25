Malatyaspor Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Olimpija maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları tüm futbolseverler tarafından soruluyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya şehrinde de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanı yaşanacak. Her iki takımda da sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Takımların ilk 11'leri merak ediliyor. İşte Yeni Malatyaspor Olimpija maçına dair tüm detaylar...

MALATYASPOR OLİMPİJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatyaspor Olimpija karşılaşması 25 Temmuz Perşembe yani bugün, saat 20.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak. Maçın rövanşı ise Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.

MALATYASPOR OLİMPİJA MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatyaspor Olimpija Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı Aspor'da naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

MALATYASPOR OLİMPİJA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan, Chaaleli, Donald, Fofana, Guilherme, Bifouma, Jahovic.

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Bagnack, Maksimenko, Jurcevic, Tomic, Cekici, Brkic, Suljic, Menalo, Vukusic.