Maldivler nerede? Maldivler hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

Bu dönemden itibaren Maldivler, hem deniz ticareti hem de stratejik konumu sayesinde bölgesel bir güç olarak önem kazanmıştır. 16. yüzyılda Portekizlilerin işgaline uğramış, ancak kısa süre içinde bağımsızlığını geri kazanmıştır. Ardından 17. yüzyılda Hollanda ve daha sonra İngiltere’nin himayesi altına girmiştir. 1887 yılında Britanya İmparatorluğu ile imzalanan bir anlaşma sonucu iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise İngiltere’ye bağlı bir protektora hâline gelmiştir. 1965 yılında tamamen bağımsızlığını kazanan Maldivler, 1968’de cumhuriyet ilan ederek sultanlık yönetimine son vermiştir. Günümüzde Maldivler, hem doğal güzellikleri hem de turizm odaklı ekonomisi ile dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra, köklü tarihini yansıtan kültürel mirasıyla da dikkat çekmektedir. Peki, Maldivler hangi kıtada?

REKLAM

MALDİVLER NEREDE?

Maldivler, Hint Okyanusu’nun güneyinde, Sri Lanka ve Hindistan’ın güneybatısında yer alan, tropikal iklim kuşağındaki bir ada ülkesidir. Yaklaşık 1.200 adadan oluşan Maldivler, 26 doğal mercan adası zinciri (atol) hâlinde uzanır ve bu adaların yalnızca yaklaşık 200’ünde yerleşim vardır. Ülke, ekvatorun hemen kuzeyinde yer aldığı için yıl boyunca sıcak ve nemli bir iklime sahiptir; bu özellikleriyle dünyanın en ünlü deniz turizmi bölgelerinden biridir. Coğrafi konumu gereği Maldivler, Asya kıtasına ait olmasına rağmen tamamen okyanus içinde bulunur ve çevresindeki en yakın kara parçaları Hindistan’ın Minicoy Adası ile Sri Lanka’dır.

Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği yalnızca 1,5 metre olan Maldivler, dünyanın en alçak ve en düz ülkelerinden biri olarak bilinir. Bu nedenle iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi, ülkenin geleceğini doğrudan tehdit eden başlıca sorunlardandır. Stratejik olarak, Arap Yarımadası ile Güneydoğu Asya arasındaki önemli deniz ticaret yolları üzerinde yer alan Maldivler, tarih boyunca tüccarların, denizcilerin ve gezginlerin uğrak noktası olmuştur. Bugün hem coğrafi konumu hem de doğal güzellikleri sayesinde Maldivler, küresel turizmde önemli bir merkez hâline gelmiştir. Maldivler, tropikal cennet olarak bilinir ve özellikle turizm açısından dünya çapında ün kazanmıştır. Ülke, Hint Okyanusu’nda yer alan 1000’den fazla adadan oluşur ve bembeyaz kumlu plajları, turkuaz renkli denizi ve mercan resifleri ile tanınır. Maldivler, dalış ve su sporları açısından eşsiz olanaklar sunar; şnorkelle yüzme, dalış ve denizaltı turları, hem yerli hem yabancı turistler için başlıca çekim noktalarıdır. Lüks tatil köyleri ve su üstü bungalovları, adaların romantik ve dinlendirici atmosferini güçlendirir. Doğal yaşam açısından Maldivler, tropikal balıklar, köpek balıkları, manta vatozları ve renkli mercan ekosistemleri ile dikkat çeker. Ayrıca ülke, gün batımı manzaraları, palmiye ağaçları ve sakin lagünleri ile fotoğrafçılar ve tatilciler için eşsiz görsel deneyimler sunar. Bu özellikleri, Maldivler’i hem doğa turizmi hem deniz sporları hem de lüks tatil deneyimi açısından dünyada tanınır hâle getirir.

MALDİVLER KOMŞU ÜLKELERİ Maldivler, Hint Okyanusu’nun ortasında yer alan ve tamamen ada topluluğundan oluşan bir ülke olduğundan, kara sınırı bulunan herhangi bir komşuya sahip değildir. Ancak deniz yoluyla en yakın komşuları, kuzeyde Hindistan ve Sri Lanka’dır. Hindistan’a bağlı Minicoy Adası, Maldivler’in en yakın kara parçası olarak kuzey yönünde yer alırken, Sri Lanka ise ülkenin kuzeydoğusunda bulunur. Bu iki ülke, Maldivler ile hem tarihsel hem de kültürel bağlara sahiptir; özellikle ticaret, balıkçılık ve deniz ulaşımı alanlarında yüzyıllardır süregelen ilişkiler mevcuttur. Maldivler’in çevresindeki diğer büyük kara parçaları ise oldukça uzaktadır ve doğrudan komşu sayılmaz. Ada ülkesinin konumu, onu hem Güney Asya hem de Hint Okyanusu bölgesinin önemli bir deniz kavşağı hâline getirmiştir. Kara komşuları olmasa da Maldivler, deniz sınırları ve ekonomik münhasır bölgeleri aracılığıyla çevresindeki ülkelerle diplomatik, ticari ve kültürel ilişkiler sürdürür. Bu nedenle, coğrafi olarak izole görünse de Maldivler, deniz komşulukları sayesinde bölgesel bağlarını güçlü bir şekilde korumaktadır.