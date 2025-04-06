Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Malezya'dan Avustralya'ya giden uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalışan yolcu gözaltına alındı | Dış Haberler

        Malezya'dan Avustralya'ya giden uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalışan yolcu gözaltına alındı

        Kuala Lumpur'dan Avustralya'ya giden uçağın acil çıkış kapısını iki kez açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        ABONE OL

        Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Avustralya'nın Sydney kentine sefer yapan uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalışan ve müdahalede bulunan kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı.

        Avustralya Federal Polisi (AFP), Kuala Lumpur'dan Sydney'e giden uçakta yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, 46 yaşındaki yolcunun, uçuş esnasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldüğü ifade edildi.

        Aynı yolcunun daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştığı, kabin memurları ve yolcular tarafından zapt edilince hava yolu çalışanına saldırdığı bildirildi.

        Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

        ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi