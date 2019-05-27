Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk

AA

Malezya'da ramazan boyunca pişirilen ve içinde pirinç, et ve çok sayıda baharatın bulunduğu bubur lambuk yemeği, ülkenin en önemli ramazan gelenekleri arasında yer alıyor

Tarifi 70 yıldır değişmeyen lezzet

Malezya'da ramazanın gelmesiyle birlikte ülke genelinde pişirilen pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk", Malay halkının iftar sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor.

AA'da yer alan habere göre, pirinç lapası olarak da adlandırılan bubur lambuk, ramazan boyunca Malezya genelinde kurulan ramazan pazarlarında ve merkezi camilerin avlusunda her gün sabah erken saatte pişirilip küçük kaplarda satılıyor. Kimi cami önlerinde ise bedava dağıtılıyor.

Yemeğin yapıldığı camilerde cemaat, geleneksel iftarlıklarını çoğunlukla ikindi namazından sonra alıp evlerine götürüyor.

TARİHİ 15. YÜZYILA DAYANIYOR

Malay kültürünün renkli lezzeti bubur lambuk yemeğinin Malay yarımadasında ilk olarak 15. yüzyılın başlarında pişirildiği rivayet ediliyor.

Tarihi kaynaklara göre bubur lambukun hikayesi, Malaka Krallığının kurucusu Sultan İskender Şah'ı, dönemin Kamboçya İmparatoru Hun Jen'in ziyaret etmesiyle başlıyor.

İmparator Hun Jen'in Malaka kralına, çiğnemeden yutup kolay hazmedebileceği bir yemek yaptırması ricasında bulunduğu ve bunun üzerine Sultan İskender Şah'ın pilav ve sebze karışımı lapa bir yemek hazırlattığı kaynaklarda belirtiliyor.

Bubur lambukun bugünkü tarifiyle ilk olarak 1949'da Malezya'nın İngiliz hakimiyeti döneminde Kuala Lumpur'a yerleşen Allahyarham Said Benk isimli bir Pakistanlı tarafından pişirildiği biliniyor.

Allahyarham Said Benk'in Kuala Lumpur'un Kampung Baru bölgesindeki caminin avlusunda ramazan ayında Müslümanlara iftarlık dağıtmak için bir kazanda bubur lambuk yemeğini pişirdiği ve o günden sonra bu yemeğin her ramazanda aynı caminin etrafında pişirilmesinin gelenekselleştiği ifade ediliyor.

TARİFİ 70 YILDIR HİÇ DEĞİŞMEDİ

Kuala Lumpur'daki bir Pakistanlının 70 yıl önce başlattığı bu renkli ramazan geleneği bugün Malezya'nın her yerinde sevilerek uygulanıyor.

Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi (IYC) de bubur lambuk pişirmesini gençlere öğreterek kadim kültürü yaşatıyor.

Ramazan boyunca gönüllü öğrenci ve çalışanlarla birlikte her gün bubur lambuk yemeğinin pişirildiği IYC'de, gönüllüler yaklaşık bir buçuk saat süren pişirme safhasının ardından tek tek kaplara koydukları yemeği Kuala Lumpur'un 5 farklı noktasında halka dağıtıyor.

PİLAV, KIRMIZI ET VE ÇOK SAYIDA BAHARAT KATILARAK YAPILIYOR

Bubur lambuk yemeğinin yapılışına dair IYC gönüllülerinden Norjiana Abdul Rahman, yemeğin ana malzemelerinin pirinç, kırmızı et, soğan, sarımsak, zencefil ve havuç olduğunu söyledi.

Norjiana, yemeğin kendine has tadını alması için gereken karanfil, kakule, çemenotu, tarçın ve yıldız anason baharatlarının eksiksiz bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yemeğe su eklenip kaynayana kadar tahta kaşıklarla iyice karıştırılması gerektiğini anlatan Norjiana, "Yemek kaynadıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte lapa hale gelene kadar bekletiyoruz ve yaklaşık yarım saat sonra bubur lambuk son halini alıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2019 Ramazan Bayramı tatil yerleri ve otelleri
YAŞAMBayram tatilinin en güzel adresleri
İftar menüleri 27 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?
Nemrut Dağı bayram tatilinde konuklarını bekliyor
YAŞAMGüneşin en güzel izlendiği yer!
Bereketin 3 bin yıllık simgesi: İvriz Kaya Anıtı
YAŞAMDünyanın ilk tarım anıtı!
Erzincan'ın 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMErzincan'ın bu adaları yüzüyor!
Bingöl’ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi
YAŞAMBingöl’ün gizli hazinesi!
Bu hafta burçları neler bekliyor? 27 Mayıs - 2 Haziran haftalık burç yorumunuz
YAŞAMBu hafta burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2019 Pazartesi)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
Yaz tatili severler buraya! Tatilde gidilebilecek en güzel beach ve clublar
YAŞAMİşte tatil için alternatif beach ve club'lar...
İftar menüleri 26 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X