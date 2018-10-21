Yerel basındaki haberlere göre, motosikletle Indelimane kentine gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucu 6 sivil yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"MALİ'DEKİ GÜVENLİK DURUMU ENDİŞE VERİCİ"

Diğer yandan, Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Mali'deki güvenlik durumunun endişe verici olduğunu, insani yardım yetkililerinin güvenlik sorunu nedeniyle yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere giremediklerini belirtti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker de BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA da güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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