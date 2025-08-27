Orta Çağ boyunca Bizans yönetimi altında kalan Malta, 9. yüzyılda Arapların kontrolüne geçmiş ve bu dönemde tarım, dil ve kültürel yaşamda kalıcı izler bırakmıştır. 1091’de Normanlar adayı ele geçirmiş ve ardından Aragon Krallığı’nın etkisi altına girmiştir. 1530 yılında Kutsal Roma İmparatoru V. Karl tarafından Malta Şövalyelerine verilmiş ve Şövalyeler, adayı 1565’deki Büyük Kuşatma sırasında Osmanlı saldırılarına karşı savunarak dünya tarihine adlarını yazdırmıştır.

1798’de Napolyon’un kısa süreli işgalinin ardından 1800 yılında İngilizler adayı kontrol etmiş ve 1964 yılına kadar Malta, Britanya İmparatorluğu’nun değerli bir deniz üssü olarak kalmıştır. 1964 yılında bağımsızlığını kazanan Malta, 1974’te cumhuriyet ilan etmiş ve 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılmıştır. Bu zengin tarih, Malta’yı hem kültürel hem de stratejik açıdan Akdeniz’in en dikkat çekici merkezlerinden biri hâline getirmiştir. Peki, Malta hangi kıtada? İşte cevabı.

MALTA NEREDE?

Malta, Akdeniz’in merkezinde, Sicilya Adası’nın güneyinde ve Kuzey Afrika kıyılarına oldukça yakın bir konumda yer alan küçük bir ada ülkesidir. Üç ana adadan oluşan Malta, bunlar arasında en büyük olan Malta Adası, Gozo ve Comino’yu kapsar ve toplam yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük bağımsız ülkelerinden biridir. Stratejik konumu sayesinde tarih boyunca Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasındaki deniz ticaret yollarının kilit noktası olmuş, bu durum adanın askeri ve ekonomik önemini artırmıştır. Akdeniz ikliminin etkisi altında sıcak ve kuru yazlar, ılıman ve yağışlı kışlar yaşar, bu da hem tarım hem de turizm faaliyetleri için elverişli koşullar sunar. Başkenti Valletta, Malta Adası’nın doğu kıyısında yer alır ve adanın idari, kültürel ve ekonomik merkezi olarak öne çıkar. Coğrafi olarak küçük bir ülke olmasına rağmen Malta, bulunduğu stratejik konum sayesinde tarih boyunca farklı medeniyetlerin ilgisini çekmiş ve günümüzde hem kültürel mirası hem de turistik cazibesi ile Akdeniz’in önde gelen yerlerinden biri olmuştur. Stratejik bir konumda yer alan ve tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile tanınan bir ada ülkesidir.

Ülke, tarih boyunca Fenikelilerden Romalılara, Araplardan Haçlılara ve İngilizlere kadar birçok medeniyetin etkisi altında kalmış ve bu durum, mimari, kültür ve gelenekler üzerinde derin izler bırakmıştır. Başkent Valletta, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan taş yapıları, surları ve barok mimarisi ile öne çıkar. Şehir, tarihi ve kültürel açıdan Malta'nın merkezi olarak kabul edilir. Malta, ayrıca sıcak iklimi, berrak denizi ve turkuaz renkli koyları ile turizm açısından bilinir; plajları, su sporları ve dalış olanakları, turistler için başlıca çekim noktalarını oluşturur. Mutfak kültürü, Akdeniz lezzetlerini yansıtır; taze deniz ürünleri, zeytinyağı, baharatlar ve geleneksel tatlılar öne çıkar. Malta, ayrıca antik tapınakları, tarihi kaleleri ve doğal mağaraları ile kültürel ve arkeolojik açıdan da dikkat çeker. Geleneksel festivaller, dini törenler ve folklorik etkinlikler, Malta'nın kültürel kimliğini destekler. Bütün yapısal özellikleri, Malta'yı hem Akdeniz bölgesinde hem de dünya genelinde tarihi, kültürel ve turistik açıdan tanınır ve dikkat çeken bir ülke hâline getirir.

MALTA KOMŞU ÜLKELERİ Malta, Akdeniz'de bulunan küçük bir ada ülkesi olduğundan kara sınırına sahip değildir ve dolayısıyla doğrudan komşu bir ülke yoktur. Ancak coğrafi konumu nedeniyle deniz üzerinden bazı yakın komşulara sahiptir. Kuzeyinde Sicilya Adası aracılığıyla İtalya, güneyde ise yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzey Afrika kıyıları yer alır ve Tunus ile Libya'ya göreceli bir yakınlık gösterir. Doğu ve batı yönlerinde ise Akdeniz'in diğer ada ülkeleri ve deniz ticaret yolları bulunur. Bu deniz sınırları, Malta'yı tarih boyunca stratejik bir geçiş noktası hâline getirmiştir; ticaret, denizcilik ve askeri açıdan bölge ülkeleriyle sürekli etkileşim içinde olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Malta, kara komşusu olmasa da deniz üzerinden çevresindeki Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleriyle kültürel, ekonomik ve diplomatik bağlarını geliştirmiştir. Bu konumu, adayı hem tarihsel hem de güncel olarak Akdeniz'in kritik merkezlerinden biri yapmaktadır. MALTA BAŞKENTİ Malta'nın başkenti Valletta, ülkenin doğu kıyısında, Malta Adası üzerinde yer alan ve hem tarihi hem de modern özellikleriyle öne çıkan bir şehirdir. 1566 yılında Büyük Şövalyeler tarafından inşa edilen Valletta, düzenli sokak planı ve surlarla çevrili yapısı ile tipik bir Rönesans şehir planlamasının örneğini oluşturur. Şehir, küçük yüzölçümüne rağmen Malta'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak işlev görür; hükümet binaları, resmi kurumlar, liman ve ticaret bölgeleri burada yoğunlaşmıştır.