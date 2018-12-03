Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Siyaset, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay’ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte, işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.

“ONUR ÖDÜLLERİ” SAHİBİNİ BULUYOR

Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'nun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan “DUY BENİ Memleketim” etkinliğinde, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere yönelik katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara “Onur Ödülleri” verilecek. Ödül alacak kişi ve kurumlar ise şöyle: Fenerbahçe Spor Kulübü, Fox TV, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, Dr. Ender Saraç, oyuncu Mert Fırat, iş insanı Cemil Can Akan ve Çağlar Çokçetin, Çocuk Eğitim Derneği Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı.

İŞTE İLGİ ÇEKEN O KLİP

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