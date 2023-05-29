Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maltepe Manga konseri ne zaman?

Türkiye ve İstanbul'da, İstanbul’un Fethi’nin 570. yılı coşkusu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un Fethi sebebiyle çeşitli etkinliklerle düzenliyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe’de İstanbul’un Fethi’ni maNga konseriyle kutlayacak. Peki, 29 Mayıs manga konseri nerede, saat kaçta? İşte ayrıntılar…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Maltepe Manga konseri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’ni Maltepe Etkinlik alanında kutluyor. İlk olarak mehteran gösterisinin yer alacağı etkinlikte Manga ve başarılı orkestra An Epic Symhony sahne alacak. Ücretsiz olarak düzenlenen konser müzikseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki manga konseri ne zaman, saat kaçta? İşte, 29 Mayıs manga konserinin başlama saati…
  • Maltepe Manga konseri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    MANGA KONSERİ NE ZAMAN?

    İstanbul'un Fethi kapsamında düzenlenen Manga konseri saat 19.30'da Maltepe Etkinlik alanında başlayacaktır.
  • Maltepe Manga konseri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    MALTEPE ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

    Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki 29 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları:

    133T - TUZLA - BOSTANCI

    16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY

    222 - PENDİK - KADIKÖY

    E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

    R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI

    Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki 29 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın İDO vapur durağı:

    V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru
  • Maltepe Manga konseri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

    Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki 29 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu:

    HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu

    Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki 29 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın metro durağı:M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu

    Marmaray:

    Ayrılık Çeşmesi durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe etkinlik alanına gidilir.

    Metrobüs:

    Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe etkinlik alanına gidilir.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.