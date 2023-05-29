İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’ni Maltepe Etkinlik alanında kutluyor. İlk olarak mehteran gösterisinin yer alacağı etkinlikte Manga ve başarılı orkestra An Epic Symhony sahne alacak. Ücretsiz olarak düzenlenen konser müzikseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki manga konseri ne zaman, saat kaçta? İşte, 29 Mayıs manga konserinin başlama saati…