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Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

Maltepe miting alanı adresi, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı liderlerinin katılımıyla Maltepe'de düzenlenecek olan büyük İstanbul mitingi nedeniyle araştırılıyor. Mitinge gidecek olan vatandaşların gözü "Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe miting alanı nerede?" sorusuna çevrildi. İşte detaylar...

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  • Maltepe miting alanı adresi: İETT otobüs, metro, metrobüs ve marmaray toplu taşıma ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

    Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandıklara gidecek. Seçim öncesi liderlerin mitingleri devam ediyor. Millet İttifakı liderleri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla 6 Mayıs'ta gerçekleştireceği büyük İstanbul mitingi Maltepe'de yapılacak. Peki, Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe miting alanı nerede? İşte Maltepe miting alanına toplu taşıma ile ulaşım güzergahları...  
  • Maltepe miting alanı adresi: İETT otobüs, metro, metrobüs ve marmaray toplu taşıma ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

    MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları;

    133T - TUZLA - BOSTANCI

    16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY

    222 - PENDİK - KADIKÖY

    E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

    R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın İDO vapur durağı;

    V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu;

     

    HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe miting alanı adresi: İETT otobüs, metro, metrobüs ve marmaray toplu taşıma ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

    Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın metro durağı;

    M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu

    Marmaray

    Ayrılık Çeşme durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

    Metrobüs

     

    Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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