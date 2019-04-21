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Maltepe miting alanına nasıl gidilir? sorusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün düzenlenecek miting nedeniyle merak ediliyor. Miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı. Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Mitinge katılmak isteyenler alana toplu taşıma ile nasıl ulaşılacağını araştırıyor. İşte Maltepe miting alanına toplu taşıma ile ulaşım güzergahları...
MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları;
133T - TUZLA - BOSTANCI
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY
222 - PENDİK - KADIKÖY
E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın İDO vapur durağı;
V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu;
HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu
Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın metro durağı;
M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu
Ayrılık Çeşme durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.
Metrobüs
Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.
MALTEPE MİTİNG ALANI NEREDE?
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