Olay, saat 13.00 sıralarında Tefenni'ye bağlı Beyköy beldesinde meydana geldi. Bölgede yapımı süren bir baraj inşaatını yürüten taşeron firmada 3 gün önce işe başlayan Mustafa Akkaya, kamyondan malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kaldı. Başı kamyonla damperin arasında sıkışan Mustafa Akkaya´nın yardımına işçi arkadaşları koştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mustafa Akkaya´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Akkaya´nın cenazesi otopsi için Antalya´ya sevk edildi.
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