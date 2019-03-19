Yetkililer eşiyle konuştu

Sosyal medyada, "yoksulluğun resmi" olarak yayılan görüntülerin aslı Emniyet'in ve Diyarbakır Valiliği'nin yaptığı çalışma sonucunda ortaya çıktı.



Haberlere, "çocuğu için mama çalıyor" diye yansıyan görüntülerin bir ay öncesine ait olduğu, mama çalan kişinin daha önce de başka bir marketten 5 litrelik iki tane ayçiçek yağı çaldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen kişini daha önce hırsızlık yaparken yakalanmasına rağmen gözaltı ya da tutuklama işlemi yapılmadığı, çaldığı ürünleri uyuşturucu almak için sattığı ifade edildi.

Yetkililer, görüntülerdeki şahsın eşiyle de görüştü. Bu şahsın, en küçüğü 3 yaşında olmak üzere üç çocuğunun bulunduğu, hiçbirinin mama çağında olmadığı ifade edildi. Şahıs hakkında Emniyet'te uyuşturucu kullanmaktan dolayı kayıt bulunuyor. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı gözaltına alınan şahsın, tedavi gördüğü bağımlı tedavi merkezinden kaçtığı, kolay paraya çevirebileceği pahalı ürün hırsızlığını uyuşturucu almak için yaptığı ifade edildi. Yetkililerle görüşen şahsın eşinin, "Eve ne mama ne de para getirir" dediği öğrenildi.Diyarbakır'da yoksul kesimlere yönelik geçen yıl 800 milyon lira tutarında sosyal yardım yapıldığı, "hoşgeldin bebek" paketi, eşi vefat etmiş ya da cezaevinde olanlara düzenli maaş uygulamasının devam ettiği vurgulandı.