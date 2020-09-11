Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Bu yüzden 30-40 yaş arası kadınlar mutlaka bir kez bile olsa mamografi yaptırmış olmalıdırlar. Kişinin bir sebep olmadan bu yaş aralığında tetkik yaptırması veya elle kontrol yapması sonucu göğüste kitle tespit edilmesi, kişinin erken teşhisle kayıp yaşamadan tedaviye başlamasını sağlamaktadır.

Mamografi yapılması; göğüslerin cihazın iki farklı tabaka arasında sıkıştırılıp, baskı uygulanarak görüntülenmesini sağlamaktadır. Sıkıştırma süresi birkaç saniye sürmektedir. Bu süre içerisinde baskıdan dolayı hafif acı hissedilmektedir ve katlanılmaz derecede değildir. Göğüsün sıkıştırılmasının sebebi görüntünün daha net alınmasını sağladığından dolayıdır.

Acının artış gösterebileceği durumlar adet dönemi öncesi göğüslerin hassaslaşmasından kaynaklanan zamanlarda yaşanabilmektedir. Bu yüzden adet dönemi öncesinde mamografi çektirmeniz canınızın acımaması için tavsiye edilmemektedir.

Kafanızda yarattığınız acıyacak düşüncesi, çekeceğiniz birkaç saniyelik acıdan daha fazla olmaktadır. İhmal edip, gitmediğiniz takdirde; hastalık evresinde daha ciddi acılara ve zor bir tedavi sürecine mahkum olacağınız unutulmamalıdır.