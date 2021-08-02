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Haberler Gündem 3. Sayfa Manavgat'ta yürek yakan tablo! - Haberler
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Yeni aldıkları eşyaları ve evleri yanan çift, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya Manavgat'ta yürek yakan tablolar ortaya çıkıyor. İlçede çıkan orman yangınında evleri ve eşyaları yanan çift, büyük üzüntü yaşıyor

Manavgat'ta yürek yakan tablo! - Haberler
Manavgat'ta yürek yakan tablo!
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AA

Yukarı Işıklar Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşayan Ömer (42) ile Yeter Nur (40) çifti, yangının evlerine ulaşma riskine karşı bütün gece uyumadan bekledi.

AA'nın haberine göre, evlerinin altında bulunan ahırdaki samanların tutuşmasıyla yangın bir anda bütün evi sardı. İki çocuklarıyla evden çıkmayı başaran çift, yanan evlerine bakıp gözyaşı döküyor.

"ÜSTÜNDE BİR GÜN OTURAMADIĞIM KOLTUKLARIM VARDI"

Yeter Nur, başka bölgelerdeki akrabalarının evlerinin yandığını ama yangının kendi köylerine ulaşacağını düşünmediklerini söyledi.

Yangının köylerine ulaşması üzerine evlerinin çevresini hortumla ıslattıklarını ve beklemeye başladıklarını anlatan Nur, "Başka yerler yandı, bütün gece hiç uyamadık. Annem babamın evi yanacak diye telaşlanırken bizim evimiz yandı. Bütün gece evin her yerini ıslattık, sabaha kadar hiç uyumadık." dedi.

Nur, kayınvalidesinin inekleri için evin altına bıraktıkları samanların bir anda tutuştuğunu, kendilerini zor dışarıya attıklarını kaydetti.

Eşyalarının hepsini yeni aldığını ve daha hiç kullanmadığını belirten Nur, "Her şeyim gitti. Evin altındaki 4 koyunum vardı, malzemelerim, her şeyim yandı. Her şeyim kül oldu. Çeyizim her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti. Evim yanmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Eşim birkaç parça kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada ayağını kırdı." ifadesini kullandı.

Ömer Nur ise evindeki yeni eşyaları borçla aldığına değinerek üzüntüsünü dile getirdi.

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