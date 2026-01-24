Manchester City: 2 - Wolverhampton: 0 | MAÇ SONUCU Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren City'ye üç puanı getiren golleri İlk yarıda Omar Marmoush ve Antoine Semenyo kaydetti.

