Manchester City: 2 - Wolverhampton: 0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren City'ye üç puanı getiren golleri İlk yarıda Omar Marmoush ve Antoine Semenyo kaydetti.
Premier Lig'in 23. haftasında, lider Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.
Manchester City, 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2'de Antoine Semenyo'nun golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Guardiola'nın öğrencileri, bu galibiyetle ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 46'ya yükseltti. Bir maçı eksik olan lider Arsenal'in ise 50 puan bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak ve lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.