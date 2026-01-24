Habertürk
        Manchester City: 2 - Wolverhampton: 0 | MAÇ SONUCU

        Manchester City: 2 - Wolverhampton: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren City'ye üç puanı getiren golleri İlk yarıda Omar Marmoush ve Antoine Semenyo kaydetti.

        Giriş: 24.01.2026 - 20:02 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:29
        M.City, 4 maçlık hasrete son verdi!
        Premier Lig'in 23. haftasında, lider Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.

        Manchester City, 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2'de Antoine Semenyo'nun golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Guardiola'nın öğrencileri, bu galibiyetle ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 46'ya yükseltti. Bir maçı eksik olan lider Arsenal'in ise 50 puan bulunuyor.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak ve lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.

        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın (45), sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın sabah 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülürken, arama alanının genişletildiği öğrenildi. (DHA)

