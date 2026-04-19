Premier Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Arsenal bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, Manchester City ise güçlü oyununu sürdürüyor. Bir maç eksiği bulunan Manchester City, 64 puanla Arsenal'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Arsenal kazanması halinde puan farkını açarak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek. Manchester City galip gelirse ise zirve yarışını yeniden alevlenecek. Peki, Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City – Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...