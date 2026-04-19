Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Premier Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Premier Lig'in 33. haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester City sahasında, Arsenal'i ağırlıyor. Zirve mücadelesi veren iki dev, sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Manchester City – Arsenal maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 18:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Premier Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Arsenal bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, Manchester City ise güçlü oyununu sürdürüyor. Bir maç eksiği bulunan Manchester City, 64 puanla Arsenal'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Arsenal kazanması halinde puan farkını açarak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek. Manchester City galip gelirse ise zirve yarışını yeniden alevlenecek. Peki, Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City – Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        MANCHESTER CİTY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Manchester City-Arsenal maçı 19 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak.

        3

        MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Bernardo Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

        Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Martinelli, Eze, Trossard, Gyökeres.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'te

        Andrii Sybiha: Barış çabalarının artması için şansımız var.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        40 bin kartonla koreografi
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
