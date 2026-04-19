Premier Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda?
Premier Lig'in 33. haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester City sahasında, Arsenal'i ağırlıyor. Zirve mücadelesi veren iki dev, sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Manchester City – Arsenal maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Premier Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Arsenal bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, Manchester City ise güçlü oyununu sürdürüyor. Bir maç eksiği bulunan Manchester City, 64 puanla Arsenal'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Arsenal kazanması halinde puan farkını açarak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek. Manchester City galip gelirse ise zirve yarışını yeniden alevlenecek. Peki, Manchester City – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City – Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER CİTY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City-Arsenal maçı 19 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak.
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.