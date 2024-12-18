Manchester City çöküşte, Guardiola endişeli

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışının favorileri arasında gösterilen Manchester City, ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alarak eski günlerini mumla aradı.

Sosyolog, tarihçi ve devlet adamı İbn Haldun'un "tavırlar teorisi" göz önüne alındığında büyük bir düşüş yaşayan İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Görüş ve eserleriyle Doğu ve Batı medeniyetlerini etkileyen İbn Haldun'a göre devletler de insanlar gibi doğar, büyür, yaşar ve ölür.

İbn Haldun'un tavırlar teorisine dayanan bu görüşe benzer şekilde futbol dünyası da yıllar içinde kulüp, yönetici, futbolcu ve teknik direktörlerin sportif anlamda çok defa bu tip evrelerden geçtiğine şahit oldu.

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Manchester United ve Arsenal'ın lig ve Avrupa kupalarındaki uzun süreli şampiyonluk hasreti, Avrupa'da başarıyı özleyen Milan, Juventus ve Barcelona'nın istikrarsız görüntüsü, hatta Ajax ve Benfica gibi takımların Avrupa arenasındaki eski başarılı günlerinden uzaklaşması, bu teorinin kulüp bazında sadece birkaç örneği olarak göze çarpıyor.

Seneler boyunca çok sayıda imparatorluğun içinden geçtiği durumu özetleyen söz konusu teoride, her devlet bu süreçleri yaşar ve bunlar döngüsel şekilde tekrarlanır.

Sportif anlamda gerileme, Guardiola'nın çözüm bulmakta zorlanması, taraftarların bir bölümünün teknik adam ve oyunculara tepkisi ve finansal fair play ihlalleri nedeniyle camianın üzerinde "Demokles'in kılıcı" gibi sallanan yaptırım ihtimalinin ışığında, Manchester City'nin bu teoriye futbol dünyasındaki son örnek olup olmayacağını ise zaman gösterecek.