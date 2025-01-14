KENDİNE ZARAR VERDİ

Pep Guardiola, maç sonrası röportajında ​​burnunda bir kesikle ve kafasının üstünde birkaç çizik iziyle görülmüş, kendine zarar verdiği düşünülmüştü. Guardiola da, basın toplantısında yaralarını; "Parmağımla, evet, tırnağımla yaptım" diye açıklamıştı. Guardiola daha sonra, "Kendime zarar vermek istiyorum, evet" demişti.

Yaptığı hareket nedeniyle de eleştiriler aldıktan sonra Guardiola, "kendi kendine zarar verme gibi çok ciddi konuları hafife aldığı için" özür dilemişti.