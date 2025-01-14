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        Haberler Dünyadan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola 30 yıllık eşi Cristina Serra'dan ayrıldı - magazin haberleri

        Pep Guardiola 30 yıllık eşi Cristina Serra'dan ayrıldı

        Manchester City'nin performansının düşüşe geçmesiyle eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Pep Guardiola, özel hayatında da zor zamanlar geçiriyor. Üç çocuk babası İspanyol teknik direktör, 30 yıllık eşi Cristina Serra ile evliliğini bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:51
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        Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, çalıştırdığı takımın başarısız performanslar sergilemesinin ardından özel hayatında da iniş yaşıyor.

        İspanyol teknik direktör, eşi Cristina Serra ile 30 yıllık ilişkisini sonlandırdı. 2014'te evlenen çiftin ayrılık haberi, İspanyol basınında geniş yer buldu.

        İspanyol Sport Gazetesi'nin haberine göre, üç çocuğu olan çift dostane bir şekilde ayrıldı.

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        ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

        Cristina Serra, beş yıl önce kızı Valentina ile birlikte Barcelona'ya geri dönerken, Guardiola Manchester'da kalmıştı. Serra, zaman zaman Londra'ya giderek Guardiola ile görüşüyordu.

        Ayrı şehirlerde yaşamalarına rağmen çift, ayrılma kararı aldıkları söylenen aralık ayına kadar evliliğini sürdürdü.

        Çiftin 24 yaşında Maria ve 17 yaşında Valentina adlarında iki kızı, 22 yaşında Marius adında bir oğlu bulunuyor.

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        "EŞİM DÜNYANIN EN İYİSİ"

        52 yaşındaki Cristina Serra, 2019'da ailesine ait moda şirketinin işletmesine yardımcı olmak için Manchester'dan ayrılmayı seçmişti.

        Cristina Serra'nın moda sektöründe başarılı olduğu bilinirken, 53 yaşındaki Guardiola'nın da maç günlerinde giydiği şık kıyafetlerde eşinin önemli bir rolü olduğu biliniyor. Guardiola, bir röportajında, “Eşim modada dünyanın en iyisi. Ne giymem gerektiği konusunda onun tavsiyelerine uyuyorum” demişti.

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        CITY DÜŞÜŞTE

        Pep Guardiola, çalıştırdığı Manchester City'nin formdan düşmesi nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefindeydi. Son maçlarda takımı, o kadar kötüleşti ki üst üste beşinci kez Premier Lig şampiyonluğu kazanma umutları suya düştü. Ligde 20'nci haftada Manchester City, lider Liverpool'un 12 puan gerisinde yer alıyor.

        Pep Guardiola, kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından ruh sağlığı konusunda endişelere yol açmıştı. Üç gollü bir üstünlüğü elinden kaçıran ve uzatma dakikalarında beraberlik golünü yiyen takımı, ünlü teknik direktörü üzmüştü.

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        KENDİNE ZARAR VERDİ

        Pep Guardiola, maç sonrası röportajında ​​burnunda bir kesikle ve kafasının üstünde birkaç çizik iziyle görülmüş, kendine zarar verdiği düşünülmüştü. Guardiola da, basın toplantısında yaralarını; "Parmağımla, evet, tırnağımla yaptım" diye açıklamıştı. Guardiola daha sonra, "Kendime zarar vermek istiyorum, evet" demişti.

        Yaptığı hareket nedeniyle de eleştiriler aldıktan sonra Guardiola, "kendi kendine zarar verme gibi çok ciddi konuları hafife aldığı için" özür dilemişti.

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        TAKIMINDAN YORUM GELMEDİ

        Pep Guardiola, 2008'de Barcelona teknik direktörlüğüne getirildikten sonra 3 LaLiga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. 2013'te Bayern Münih'e geçen tecrübeli teknik direktör, burada 3 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2016'da Manchester City'nin başına geçen Guardiola, Premier Lig'de birçok başarıya imza attı.

        Manchester City kulübü, Guardiola'nın özel hayatıyla ilgili yapılan ayrılık haberleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

        #pep guardiola
        #Ayrılık
        #boşanma
        #Cristina Serra
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