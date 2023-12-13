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        Manchester City ve RB Leipzig, grubu galibiyetle tamamladı

        Manchester City ve RB Leipzig, grubu galibiyetle tamamladıManchester City ve RB Leipzig, grubu galibiyetle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:29
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        Manchester City ve RB Leipzig kazandı
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        Kızıl Yıldız deplasmanına konuk olan Manchester City, 19. dakikada genç yıldızı Micah Hamilton'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan İngiliz ekibi, 62. dakikada bir başka genç yıldızı Oscar Bobb ile ikinci golü buldu ve skoru 2-0 yaptı.

        Ev sahibi Kızıl Yıldız farkı azaltmak için baskısını arttırdığı 76. dakikada, Güney Koreli futbolcusu In Beom Hwang ile skoru 2-1 yaptı. Ancak Hamilton'ın yerde kalmasıyla penaltı kazanan Manchester City, Kalvin Phillips'in vuruşuyla farkı yeniden ikiye çıkardı ve skor 3-1'e geldi.

        Maçtaki son sözü Aleksandar Katai söyledi. Oyuna sonradan giren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90+1'de kaydettiği golle maçın skorunu 3-2 olarak tayin etti.

        LEIPZIG ŞANS TANIMADI

        Grubun diğer maçında, RB Leipzig, sahasında ağırladığı Young Boys'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Alman ekibinin golleri Benjamin Sesko ve Emil Forsberg'den gelirken, Young Boys'un tek golünü Ebrima Colley kaydetti.

        Bu sonuçların ardından, gruptaki 6 maçını da kazanan Manchester City 18 puanla lider, Leipzig ise 12 puanla ikinci sırada bir üst tura yükseldi. Grubu 4 puanla üçüncü bitiren Young Boys Avrupa Ligi bileti alırken, Kızıl Yıldız Avrupa defterini kapattı.

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