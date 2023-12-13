Manchester City ve RB Leipzig, grubu galibiyetle tamamladı Manchester City ve RB Leipzig, grubu galibiyetle tamamladıManchester City ve RB Leipzig, grubu galibiyetle tamamladı

Kızıl Yıldız deplasmanına konuk olan Manchester City, 19. dakikada genç yıldızı Micah Hamilton'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan İngiliz ekibi, 62. dakikada bir başka genç yıldızı Oscar Bobb ile ikinci golü buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi Kızıl Yıldız farkı azaltmak için baskısını arttırdığı 76. dakikada, Güney Koreli futbolcusu In Beom Hwang ile skoru 2-1 yaptı. Ancak Hamilton'ın yerde kalmasıyla penaltı kazanan Manchester City, Kalvin Phillips'in vuruşuyla farkı yeniden ikiye çıkardı ve skor 3-1'e geldi.

Maçtaki son sözü Aleksandar Katai söyledi. Oyuna sonradan giren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90+1'de kaydettiği golle maçın skorunu 3-2 olarak tayin etti.

LEIPZIG ŞANS TANIMADI

Grubun diğer maçında, RB Leipzig, sahasında ağırladığı Young Boys'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Alman ekibinin golleri Benjamin Sesko ve Emil Forsberg'den gelirken, Young Boys'un tek golünü Ebrima Colley kaydetti.

Bu sonuçların ardından, gruptaki 6 maçını da kazanan Manchester City 18 puanla lider, Leipzig ise 12 puanla ikinci sırada bir üst tura yükseldi. Grubu 4 puanla üçüncü bitiren Young Boys Avrupa Ligi bileti alırken, Kızıl Yıldız Avrupa defterini kapattı.