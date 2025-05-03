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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City - Wolverhampton: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manchester City - Wolverhampton: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasının açılış maçında Wolverhampton Wanderers'ı De Bruyne'nün 1-0 yendi. City bu sonuçla, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves'ın 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 00:17 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:17
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        M.City, Pereira'nın 7 maçlık serisini bitirdi
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        Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, Premier Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı konuk etti.

        "Maviler" müsabakayı Kevin De Bruyne'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu süreçte 4'ü üst üste 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        Ligde son 6 müsabakayı kazanan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan Wolverhampton Wanderers, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez mağlup oldu.

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