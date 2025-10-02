Habertürk
        Haberler Dünya Manchester'da sinagogda bıçaklı saldırı | Dış Haberler

        Manchester'da sinagogda bıçaklı saldırı

        İngiltere'nin Manchester kentinde bir sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Diğer yandan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka'da bulunan İngiltere Başbakanı Starmer, Londra'da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag'dan ayrıldı

        Giriş: 02.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:45
        Manchester'da bıçaklı saldırı
        İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun dışında meydana gelen bıçaklı saldırıya polis müdahale etti.

        Greater Manchester Polisinden yapılan açıklamada, kentteki Heaton Park Sinagogu'nun dışında bir kişinin, aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdüğü ifade edildi.

        Ardından o noktada bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, silahlı polislerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

        Bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, polisin bir kişiye ateş ederek müdahalede bulunduğu ifade edildi.

        Vurulan şahsın bıçaklı saldırgan olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aracın çarpması veya bıçaklı saldırı nedeniyle de dört kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Sağlık durumu kritik olan dört yaralıdan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Açıklanan son bilgilere göre olayda, iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

        İNGİLTERE BAŞBAKANI PROGRAMINI YARIDA KESTİ

        Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirterek saldırıyı kınadı.

        Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka'da bulunan Starmer, Londra'da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag'dan ayrıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

