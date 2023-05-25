Premier Lig’de sezonun bitmesine 1 hafta kaldı. Bu sezonun başarılı ekiplerinden Manchester United EFL Cup’u kazanırken FA Cup’ta ise Manchester City ile finale yükseldi. Ligde ise ilk dördü garantileyip Devler Ligi’ne gitmek istiyor. Öte yandan Chelsea ise yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. İşte merakla beklenen Manchester United Chelsea maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…