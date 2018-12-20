Galatasaray'ın sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı Ozan Kabak için Manchester United'ın ısrarı sürüyor. Kulübün scout ekibi tarafından izlenerek Mourinho'ya önerilen oyuncu için Portekizli çalıştırıcıdan olumlu dönüş gelmişti. Bunun üzerine Manchester United, oyuncu için girişimlere başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Ozan Kabak transferinin akıbeti merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre; Manchester United yönetimi, genç futbolcudan vazgeçmiş değil. Galatasaray'ın oyuncuyla sözleşme yenilemesinin ardından Kırmızı Şeytanlar'ın ciddi bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor.

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