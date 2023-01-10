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Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Wout Weghorst hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. İngiliz basını, Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı golcü için yaptığı teklifi duyurdu.

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  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un transferi ile ilgili gelişmeler İngiliz basınında yankılanmaya devam ediyor.
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Mirror'da çıkan habere göre; ara transfere büyük bir bütçe ayırmayacaklarını Eric ten Hag'a ileten Manchester United'ın kiralık transferlere öncelik verdiği belirtildi.
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Bu nedenle Hollandalı teknik direktör Eric ten Hag, ilk seçenek olarak Burnley'nin Beşiktaş'a kiraladığı vatandaşı Weghorst'u listeye aldı.
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Burnley'de 20 maçta sadece 2 gol atmasına rağmen Eric ten Hag'ın Weghorst'un yeteneklerine inandığı vurgulanırken, Beşiktaş'taki 9 golünün yanı sıra Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı 2 gol hatırlatıldı.
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Haberde United'ın yaz aylarında forvet için kalıcı bir hamle planladığı ve hedefleri arasında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, Napoli'den Victor Osimhen ve Salzburg'dan Benjamin Sesko olduğu belirtildi.
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Weghorst transferinde Kırmızı Şeytanlar'a cazip gelen tarafın 6 aylık kiralamanın ardından satın alma opsiyonunun olmaması olarak gösterildi. 
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Beşiktaş'ın bu transfere izin verip vermeyeceği belirsizliğini korurken, rakam konusunda da dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

    Mirror'ın haberinde Manchester United'ın, Wout Weghorst için 2 milyon pound kiralama bedeli teklif ettiği ve bu rakamı 3 milyon pounda kadar çıkarabileceği belirtildi. 
  • Manchester United'ın Weghorst teklifi belli oldu!

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