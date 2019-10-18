Sezon başında Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın talipleri bitmiyor... A Milli Takım'la Arnavutluk ve Fransa maçlarında muhteşem bir performans gösteren 21 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'in devlerinden Manchester United'ın talip olduğu belirtildi. Sky Italia'nın haberine göre; ManU, Merih için Juventus'a 30 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Juventus ise pazarlığa dahi girişmeden 'oyuncu satılık değil' cevabını verdi.

Haberde Chiellini ve Bonucci'nin kariyerlerinin sonlarına yaklaştığı Matthijs De Ligt ile Merih Demiral'ın Juventus'un geleceği olarak görüldüğü aktarıldı.

Bu sezon Juventus formasını sadece 1 kez giyebilen oyuncuya İtalya'nın bir diğer devi Milan da daha önce talip olmuştu.