Mango fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Mango fidanı ne kadar sürede meyve verir?
Tropik ve subtropik iklimlerin vazgeçilmez meyvesi olan mango, dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Siz de doğru koşullar altında mango fidanı yetiştirmek ister miydiniz? O zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Mango fidanı ne zaman dikilir? Mango fidanı kaç günde bir sulanır? Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevaplarını sizler için araştırdık.
Mango, Anacardiaceae familyasına ait bir meyve türüdür ve genellikle tropik iklimlerde yetişir. Ancak, doğru koşullar altında, mango ağaçları ılıman iklimlerde de yetiştirilebilir. Mango fidanları oldukça dayanıklıdır ve genellikle sıcak ve nemli iklimleri tercih ederler. Şimdi mango fidanı nasıl yetiştirilir, ne zaman dikilir, ne kadar sürede meyve verir ve diğer önemli bilgilere ayrıntılı bir şekilde bakalım. İşte detaylar…
Mango Fidanı Genel Özellikleri
Mango (Mangifera indica), Anacardiaceae familyasına ait tropik bir meyve ağacıdır ve ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Özellikle Hindistan ve Myanmar bölgelerinde doğal olarak bulunur ve dünya çapında birçok çeşidi mevcuttur. Özellikleri ise şöyledir:
Mango Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Mango fidanları genellikle ilkbahar aylarının sonu ve yaz aylarının başında dikilir. Bu dönem, fidanın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en iyi zamandır.
Mango Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Mango fidanı yetiştirmek, doğru koşullar sağlandığında sonuçları keyifli bir deneyim olabilir. İşte mango fidanı yetiştirmek için gereken adımlar:
Mango Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Mango fidanı her ne kadar tropik ve subtropik iklimlerin meyvesi olsa da aşırı sulamaya karşı son derece hassastır. Bu sebeple mango fidanları genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak, hava koşullarına ve toprağın nem seviyesine bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir. İdeal olan toprağın yüzeyi kurudukça mango fidanını sulamaktır.
Mango Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Mango fidanları genellikle dikildikten sonra 4-6 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak, optimum büyüme koşulları sağlandığında, bazı çeşitlerin daha erken meyve vermeye başladığı görülmüştür.
Mango Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Mango fidanı ılıman iklimlerin meyvesi olduğu için önerilen ekim zamanı ilkbaharın sonu ve yaz aylarının başıdır. Öte yandan mango fidanı dikiminde tüplü ya da saksılı bir fidan tercih edecekseniz yıl boyunca ekimi yapılabilir. Yine de önerilen dikim zamanı buharlaşlamanın daha az olduğu sabahın erken saatleri ya da akşamüzeridir.