Manhattan kırmızı beyaza boyandı 0:00 / 0:00

ABD'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmelerine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen ve daha sonraki yıllarda geleneksel hale gelen Türk Günü Yürüyüşü'ne New York Belediye Başkanı Eric Adams, Washington Büyükelçisi Murat Mercan, TBMM'den gelen bir heyet, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir olmak üzere üst düzeyde katılımla gerçekleşiyor.





OKULLAR BANDO TAKIMIYLA YÜRÜYÜŞ YAPACAK

Yaklaşık 90'a yakın ABD'de kurulan Türk dernekleri temsilcilerinin ellerinde kırmızı beyaz bayraklarla yürüyüşü, Manhattan'ın ünlü Madıson Caddesi'nden başladı.Türk Günü Yürüyüşüne ayrıca, New York Polis departmanında çalışan Türk kökenli polislerin katılımı dışında, Manhattan'da önemli okulların bando takımları yürüyüşte gösteri yapacaklar. On binlerce Türkün Manhattan sokaklarında Türkiye'nin tanıtımı için bir araya gelir iken, , Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca mehter takımı da yürüyüşte hazır bulundu.

TÜRK GÜNÜ ÇOCUK ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk günü yürüyüşün tamamlanması sonrasında Birleşmiş Milletlerin yanında bulunan Dag Hammarskjold parkında Türk festivali çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Selçuk Üniversitesi tarafından halk oyunları gösterisi ile İzmir Dans Sanat Halk Dansları gösterisi yapılacak ve sanatçı Hande Yener'in de performans serpileceği çeşitli konserler verilecek.Ayrıca, Etkinlikler kapsamında aynı gün Türkevi'nde Türk Günü Çocuk Şenliği de gerçekleştirilecek.





TÜRK BAYRAĞI WALL STREET'TE DALGALANIYOR

39. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde, dünde Türk-Amerikan toplumu liderlerinden İbrahim Kurtuluş'un önderliğinde, Cumhuriyet Okulunun organize ettiği Wall Street Bayrak Çekme töreni, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonun düzenlediği Türk Günü Balosu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı'nın organize etti "Türkiye-ABD Tarihi ve Geleceği" adli konferans düzenlenmişti.