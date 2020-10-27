Manisa'da bir mahalle daha karantinaya alındı

İHA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Gördes ilçesine bağlı Deliçoban Mahallesi 27 Ekim 2020 tarihi saat 24.00 itibariyle korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 Ekim 2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.