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Manisa'da cenaze sonrası koronavirüs alarmı! 19 kişi karantinada

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadın cenazesi toprağa verildikten sonar eşine yapılan koronavirüs testi (Covid-19) pozitif çıktı. Mahallede filyasyon çalışmaları başlatılırken, cenazeye katılan birinci derece akrabalardan 19 kişi karantinaya alındı. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat boyunca evden çıkmaması istendi

manis
İHA

Kula’ya bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi. İkindi vaktinde düzenlenen cenaze namazının ardından, cenaze öncesinde rahatsızlanan ve Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak test örneği alınan eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, cenazenin birinci derece akrabalarından oluşan ve pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan gece saatlerine kadar süren filyasyon çalışmalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, Narıncalıpıtrak Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların, 24 saat boyunca evlerinden çıkmaması istendi. İHA'nın haberine göre; filyasyon ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplanacak olan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, filyasyon çalışmalarının sonucuna göre mahallenin 14 günlük karantinaya alınıp alınmayacağını kararlaştıracak.

Filyasyon ekibinin çalışmaları devam ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, mahalle de devriye atarak, vatandaşların evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulunuyor.

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