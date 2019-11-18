Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak'ta kadına yönelik bıçaklı şiddet yaşandı. Mustafa T. (39),iddiaya göre, sokakta karşılaştığı eski eşi Aynur Manaz'ı (37) karnından bıçaklandı. Mustafa T., olay yerinden kaçarken, Manaz ise kanlar içinde yere yığıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aynur Manaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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