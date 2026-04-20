Manisa'da engelli nakil aracı hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında engelli nakil aracı hizmeti başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan hizmetin kapsamı genişletilirken, iki yeni araçla hizmet verilmeye başlandı.

Araçların satın alma ve tadilat süreçlerinin tamamlanarak aktif şekilde vatandaşların kullanımına sunulduğu bildirildi.

REKLAM

Hizmeti değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesine kattığımız yeni engelli nakil araçlarımız artık Manisalı vatandaşlarımızın hizmetinde. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha aktif ve özgür olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımızın her anında yanında olmaya, Manisa'mız için sevgiyle ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Volkan Sert

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert de uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına projelerimize bir yenisini daha ekledik. Daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan engelli nakil aracı hizmetini artık büyükşehir belediyesi olarak devreye aldık. İki aracımızla hizmete başladık. Vatandaşlarımız, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Wep sitesi üzerinden randevu oluşturarak bu hizmetten yararlanabilecek" diye konuştu.