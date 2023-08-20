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        Haberler Gündem Çevre Manisa'da makilik alanda yangın

        Manisa'da makilik alan yangını kontrol altında

        Manisa Kula'da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 01:32
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        Manisa'da makilik alanda yangın
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        Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

        Hayallı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 arazöz ile çok sayıda personel yönlendirildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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        #Manisa
        #Kula
        #haberler
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