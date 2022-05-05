Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Ramazan Demirel’in (37) kullandığı 64 AAL 835 plakalı otomobil Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde bariyeri aşarak, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Ramazan Demirel ile otomobilde olan Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Kadriye Demirel (29), Mehmet Ali Baysal (53), İbrahim Baysal (20) ve Fadime Baysal (53) yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Eymen Demirel yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.