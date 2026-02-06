Habertürk
        Haberler Gündem Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

        Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan sitenin istinat duvarı, bir apartman dairesinde hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 01:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:07
        Sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
        İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla şiddetini artırdı.

        Yağışlar nedeniyle Ergenekon Mahallesi'nde bir site ile Turgutlu Anadolu Lisesi arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldi.

        Kayan toprak ve üzerindeki zeytin ağaçları, sitenin yaklaşık 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını yıkarak apartman dairesinde hasara neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
