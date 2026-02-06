Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa'da sağanak nedeniyle taşkın kontrol tesisi yıkıldı

        Sağanak nedeniyle taşkın kontrol tesisi yıkıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 23:29 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak nedeniyle taşkın kontrol tesisi yıkıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Irlamaz mahallelerinin sınırında yer alan tesisin, yağışların ardından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

        Öte yandan, Irlamaz Mahallesi'nden Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan menfez köprüde de göçük meydana geldi.

        Güvenlik önlemi alınan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde çıkan yangında 11 hükümlü dumandan etkilendi

        Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden İl AFAD Merkezi'ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?