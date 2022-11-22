Manisa'da şüpheli ölüm 0:00 / 0:00

AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 2'inci Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ünal K'den (39) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye aracılığıyla eve giren ekipler, Ünal K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Ünal K'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.