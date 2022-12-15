İHA

U19 Milli Takımın 18-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisa FK'nın genç futbolcusu Ayberk Karapo da U19 Milli Takımın aday kadrosuna davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Aralık’ta Antalya’da toplanacak.

Manisa FK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Futbol Kulübümüzü ve Manisamız’ı Milli formayla temsil eden genç futbolcumuz Ayberk Karapo’yu kutluyor, A Milli Takım’a giden yolda başarılar diliyoruz"