Evini ateşe veren baba öldü oğlu yaralı Manisa'da, alkollü olarak gelip, borçları olduğunu söyleyerek evini ateşe veren 49 yaşındaki Adem Y. hayatını kaybetti, kol ve bacağında yanıklar oluşan ve balkondan atlayarak kurtulan 20 yaşındaki oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı. Adem Y.'nin eşi ve diğer 2 çocuğu ise kendi imkanları ile dışarı çıkarak, alevlerden kurtuldu

Giriş: 13.09.2025 - 12:52

