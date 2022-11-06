Balık avından dönerken kazada ölen 2 kardeş toprağa verildi



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)İZMİR Konak'ta balık tuttuktan sonra dönüş yolunda motosikletle hafif ticari araca arkadan çarpıp yaşamını yitiren Samet Tokaç (25) ve kardeşi Eren Tokaç (19) memleketleri Manisa´nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında İzmirAnkara Asfaltı Sütçüler mevkisinde meydana geldi. Samet ve Eren Tokaç kardeşler İzmir Konak'ta balık tuttuktan sonra motosiklet ile dönüşe geçti. Dönüş yolunda Samet Tokaç'ın kullandığı 45 ADR 276 plakalı motosiklet, geri manevra yaptığı öne sürülen 35 HD 4234 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokaç kardeşlerin olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi.

Jandarma, kazanın ardından kaçan hafif ticari aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KARDEŞİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU

İzmir'de ayakkabı imalatçısı Ramazan Tokaç ile ev kadını Ayten Tokaç çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan kardeşlerden Samet Tokaç'ın işçi olduğu, kardeşi Eren Tokaç'ın ise bu sene üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Samet ve Eren Tokaç kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp öğle vakti Subaşı Camisi'ne getirildi. Cenazeye Tokaç ailesinin yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. 2 kardeş, öğle vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Turgutlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-11-06 16:59:50



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