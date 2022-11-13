Akhisarspor - Niğde Anadolu FK: 2-1

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AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Cihad Buyurgan, Metin Uçar

AKHİSARSPOR: Halil Yeral Enes Tayfun, Yavuz Serkan (Dk. 27 Recep), Mert Efe (Dk. 83 Bekir), Mehmet Salih (Dk. 46 Turhan), Halil İbrahim (Dk. 62 Serkan Sefil), Furkan, Gökmen, Yusuf Acer, Yusuf Kanal, Orçun

NİĞDE ANADOLU FK: Berkay Zekeriya Güray (Dk. 63 Ahmet Keleş), Rıdvan, Selçuk (Dk. 73 Eren), Yağız Efe, Batuhan, Ahmet Demir, Yusufhan (Dk. 82 Berk), Görkem (Dk. 46 Faik), Muhammed Şiyar, Harun

GOLLER: Dk. 30 Recep, Dk. 60 Ahmet Demir (Kendi kalesine) (Akhisarspor), Dk. 53 Faik (Niğde Anadolu)

SARI KARTLAR: Yusufhan, Harun, Yağız Efe (Niğde Anadolu), Yusuf Acer, Bekir (Akhisarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası geçen hafta Çankaya FK'ya deplasmanda mağlup olan Akhisarspor, kaybını evinde Niğde Anadolu FK önünde telafi etti: 2-1. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada Akhisar'ın gollerini 30'uncu dakikada Reep ve 60'ıncı dakikada kendi kalesine Ahmet Demir atarken, konuk ekibin tek golü 53'üncü dakikada Faik'ten geldi. Geçen hafta Çankaya mağlubiyeti sonrası paralarını alamayan takım ve teknik heyet ile yönetimin arasının karşılıklı açıklamalarla gerildiği, futbolcuların ödeme yapılmazsa antrenman boykotu resti çektiği Akhisarspor, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-11-13 16:07:20



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