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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da su kaynakları alarm veriyor

DHA

Manisa'da su kaynakları alarm veriyor


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, kentte hem yüzey sularının hem de yer altı su kaynaklarının hızla tükendiğini belirterek, "Eskiden 40-50 metrelerde ulaştığımız suya artık 400-500 metrelerde ulaşıyoruz. Hatta 400500 metrelerde suya ulaşamadığımız yerler bile oluyor. Maalesef bugüne kadar 181 sondaj kuyumuz kurudu" dedi.
Tüm dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişiklikleri, yağış rejimlerinin düzensizleşmesi ve çevre kirliliği hem yer altı hem de yüzey içme sularının hızla azalmasına neden oluyor. Düzensiz yağışlar sel ve baskınlara neden olurken, yer altı sularını beslemek yerine nehirler aracılığıyla denizlere karışıyor.
Manisa'da da bir zamanlar balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgedeki en büyük göllerden olan ve neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'nün ardından Kütahya'dan doğup Ege Denizi'ne dökülen bölgenin en önemli nehirlerinden biri olan Gediz Nehri'nin de kuruduğunu dile getiren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Demirköprü Baraj Gölü'nde ise sadece canlı yaşamına izin verecek kadar su olduğunu ifade etti.
'ÇOK YAKIN ZAMANDA SU KITLIĞI ÇEKEN ÜLKE KONUMUNA GELECEĞİZ'
Burak Aslay, özellikle tarımda vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, suların bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının öneminden bahsetti. Türkiye'deki su kaynaklarının durumundan bahseden Aslay, "Ülkemiz herkesin düşündüğü gibi su zengini değil, maalesef su fakiri bir coğrafyada bulunmaktadır. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşadığımız iklim değişikliği su rezervlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Yağışlar anlık ve yoğun gerçekleşiyor. Bu da su kaynaklarını beslemiyor ve sel gibi afetlere neden oluyor. Tabi buna bir de su kaynaklarının kirletilmesini yani çevre kirliliğini eklediğinizde çok yakın zamanda su kıtlığı çeken bir ülke konumuna geleceğiz" dedi.
'MANİSA MERKEZDE DE DAHA DERİN KUYULAR AÇIYORUZ'
Manisa'da içme suyunun yüzde 99'unu yer altı sularından sondaj kuyularıyla karşıladıklarını dile getiren Aslay, "Bugüne kadar 574 adet sondaj kuyusu açtık. Ayrıca, kayıp kaçağa son vermek için de 3 bin 500 kilometre içme suyu hattı döşedik. Bin 392 içme suyu deposunda da bakım-onarım yaparak su kaynaklarının korunması için çalıştık. Su kaynaklarımız maalesef her geçen gün azalıyor. Bugün de sizinle birlikte Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisimizdeyiz. Manisa merkezin yüzde 60'ının içme suyunu buradan karşılıyoruz. Tesisimizde 8 adet sondaj kuyumuzun yanına yenilerini açarak eski sondajları devre dışı bırakacağız. Kısacası artık Manisa merkezde de daha derin kuyular açıyoruz" dedi.
'181 SONDAJ KUYUMUZ KURUDU'
Artık suya ulaşmak için 500 metrelere kadar sondaj kuyusu açtıklarını anlatan Aslay, "Eskiden 40-50 metrelerde ulaştığımız suya artık 400-500 metrelerde ulaşıyoruz. Hatta 400-500 metrelerde suya ulaşamadığımız yerler bile oluyor. Maalesef bugüne kadar 181 sondaj kuyumuz kurudu. Mevcut sondajlarımızda da su seviyesi daha derinlere indiği için 11 kilometre uzunluğunda kolon borusu ilavesi yaptık. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu, bilinçli ve tasarruflu kullanmalıyız. Su kaynaklarımızı kirletmemeliyiz. Tarımda vahşi sulamayı sonlandırmalıyız. İçme suyu ile tarımsal sulama yapmamalıyız. Aksi takdirde gelecekte bir damla içecek suya muhtaç olacağız" ifadelerini kullandı.
'GEDİZ NEHRİ TAMAMEN KURUMUŞ DURUMDA'
Manisa'nın ve Ege Bölgesi´nin en önemli su havzalarından biri olan Gediz Nehri'nin tamamen kuruduğunu söyleyen Aslay şu ifadeleri kullandı:
"Gediz Nehri bu havzanın ana can damarı. Demirköprü Barajı'nda su seviyesi eksi seviyelerde. Sadece canlı yaşamına izin verecek kadar su var. Bu nedenle Gediz Nehri tamamen kurumuş durumda. Gediz Nehri'nin bazı noktaları karşıdan karşıya geçilebilecek duruma geldi. Gediz Nehri hem tarımsal sulamada hem yer altı su kaynaklarının artması konusunda bizim en önemli su kaynaklarımızdan biri. Maalesef küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği Gediz Nehri'ni de olumsuz yönde etkilemiş durumda."
'9 AYDIR TEK DAMLA YAĞMUR DÜŞMEDİ'
Su seviyesinin eksilere indiği Demirci Baraj Gölü ile ilgili de konuşan Köprübaşı Balıkçılık Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı Osman Doğan, "3-4 senedir yağmur yağmıyor. Yağmur yağmayınca da her sene su çekildi ve azaldı. Balıklar da vatandaşlar da zarar görüyor. 9 aydır tek damla yağmur düşmedi. O yüzden barajımız çekildi bu hale geldi" dedi.
'59 YAŞINDAYIM BARAJ İLK KEZ BU HALE GELDİ'
Balıkçılık için bölgeye gelen vatandaşlardan Günay Tuna ise "Barajın seviyesinin en düşük hali. 59 yaşındayım, baraj ilk defa bu hale geldi. Gördüğünüz tarlaların her tarafı su ile doluydu. Kayıklarımızı yağış olduğunda birer kademe yukarı çekerdik, şimdi her geldiğimizde birer kademe aşağıya indiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-11-17 16:02:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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