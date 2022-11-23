Kamyonetinde ölü bulundu, av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde nakliyecilik yapan Hüseyin Tarım (45), kamyonetinde ölü bulundu. Tarım'ın boynundan av tüfeği ile vurulduğu belirlendi.

Bağ budamaya giden işçiler, sabah saatlerinde Kır mevkisinde 3 çocuk babası Hüseyin Tarım'ın boynundan kamyonetine bağlı şekilde, kanlar içinde buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Tarım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boynundan av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen Tarım'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tepeköy Mahallesi'nde oturan Hüseyin Tarım'ın, özel bir şirkette nakliyecilik yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-11-23 14:26:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.